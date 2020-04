Gazzetta - Milan, si riparte dalla strana coppia: Rebic-Leao tra presente e futuro

Di certezze non ce ne sono ancora, ma nelle ultime ore si sta facendo sempre più largo l'ipotesi che la stagione possa riprendere con le semifinali di ritorno di Coppa Italia a fine maggio. Se così fosse, il Milan ripartirebbe dal match in casa della Juventus, nel quale mancheranno diversi titolari per squalifica, in primis Zlatan Ibrahimovic. Senza lo svedese, la coppia d'attacco sarà, salvo clamorose sorprese, quella composta da Rafael Leao e Ante Rebic.

NON E' LA PRIMA VOLTA - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che non si tratterà di una prima volta assoluta in quanto in questa stagione i due hanno fatto coppia dal primo minuto solo in un'occasione, cioè nella sfida casalinga di campionato contro il Verona. L'esperimento non è stato purtroppo molto positivo perchè Rebic e Leao hanno faticato parecchio a trovarsi in campo e quindi la loro prestazione è stata piuttosto negativa. Va detto però che era la prima volta che i due giocavano insieme dato che Pioli, da quando c'è Ibra, li vede uno l'alternativa dell'altro.

ASSAGGIO DI FUTURO - Allo Stadium, ci potrebbe essere un primo assaggio del Milan del futuro: con il futuro di Zlatan tutto da scrivere (è in scadenza e per ora il rinnovo sembra lontano), la coppia Rebic-Leao potrebbe infatti vedersi spesso l'anno prossimo in campo. Da entrambi il club di via Aldo Rossi si aspetta tanto e a Torino si augurano di avere buone indicazioni da loro, che rappresentano il presente e il futuro del Diavolo.