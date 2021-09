Gazzetta - Milan, slitta ancora il rientro di Ibra: probabile ritorno in campo dopo la sosta

Zlatan Ibrahimovic ha una voglia matta di tornare a giocare, è impaziente perchè non non ne può più di stare ai box, ma lo svedese non è ancora tornato a lavorare in gruppo e quindi il suo rientro non sembra essere così imminente. La fastidio al tendine d'Achille fa fatica a sparire e con ogni probabilità il numero 11 rossonero tornerà a disposizione di Stefano Pioli solo dopo la sosta per le nazionali di ottobre.

ASCOLTARE IL CORPO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che quelle due settimane di pausa serviranno al centravanti milanista per recuperare pienamente dal suo problema fisico e cercare di tornare in piena forma per i tanti impegni che attendono il Milan tra campionato e Champions League. Tra qualche giorno, Ibra compirà 40 anni e sa bene che dovrà ascoltare sempre di più il suo corpo nonostante la sua testa pensi ancora come un giocatore ventenne.

DOPO LA SOSTA - Dopo la sosta, il Diavolo è atteso dal match casalingo contro il Verona: quella contro i veneti potrebbe essere la partita ideale per un rodaggio in vista del successivo impegno di Champions League contro il Porto, importantissimo per il discorso qualificazione agli ottavi. In attesa del rientro di Ibra, per fortuna Pioli sta recuperando piano piano anche tutti gli altri infortunati, come Giroud e Calabria, che sono già tornati in campo contro lo Spezia, mentre per il match di domani contro l'Atletico Madrid potrà contare nuovamente anche su Kjaer.