Gazzetta - Milan, staffetta Ibra-Giroud a Bologna: a partire titolare potrebbe essere lo svedese

Nei piani estivi dei dirigenti del Milan e di Stefano Pioli, c'era certamente quello di alternare Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud nel ruolo di centravanti. Ovviamente i due potranno in futuro essere schierati anche insieme, ma per ora sarà difficile vederli in campo insieme (se non in caso di emergenza) almeno fino a quando entrambi non saranno tornati al 100% della forma dopo gli ultimi infortuni.

STAFFETTA A BOLOGNA - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, domani sera a Bologna si va verso la staffetta Ibra-Giroud, ma stavolta a partire dal primo minuto dovrebbe essere lo svedese il quale ha tanta voglia di tornare decisivo. L'ultimo periodo non è stato semplice a causa di qualche acciacco fisico e i 40 anni compiuti recentemente iniziano a farsi sentire, però Zlatan sta dando tutto come sempre in allenamento perchè vuole tornare presto in buone condizioni di forma.

MINUTI NELLE GAMBE - Per farlo ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e il match di domani in casa del Bologna sarà un buon test per Ibra. Nelle prossime ore, Pioli deciderà se schierarlo titolare oppure continuare la strada intrapresa nelle ultime partite, cioè far partire dall'inizio Giroud e inserire poi lo svedese nella ripresa. La cosa più importante comunque è che Zlatan stia bene, poi il resto verrà di conseguenza.