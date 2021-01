Gazzetta - Milan, subito Tomori: arriva stasera o domani. Junior Firpo avanza, ma slitta tutto a lunedì

Tomori subito (magari già oggi), poi Junior Firpo. Il Milan, dopo aver irrobustito l’attacco con Mandzukic e rimpolpato il centrocampo con Meité, vuole rifinire il proprio mercato in entrata rafforzando anche il pacchetto arretrato. Un centrale e un terzino sinistro, dunque, per offrire a Stefano Pioli un ulteriore ventaglio di alternative.

AFFARE (QUASI) FATTO - Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori potrebbe arrivare a Milano in serata, o al massimo domani. Ci sono alcuni dettagli da sistemare con il Chelsea, ma il grosso dell’operazione è stato fatto: il Milan pagherà subito un milione di euro ai Blues per il prestito oneroso, resta solo da stabilire la cifra del riscatto (dovrebbe essere di poco superiore ai 20 milioni). Insomma, la strada è segnata: sistemati gli ultimi dettagli burocratici, fra Brexit e tamponi vari, Tomori potrà trasferirsi in Italia.

SI TRATTA - Bisognerà attendere ancora qualche giorno, invece, per Junior Firpo, ma il Milan ha fatto un passo importante nella conference call di ieri con il Barcellona. L’offerta per il prestito di 6 mesi del giovane esterno è di 500mila euro, contro il milione chiesto dal Barça (distanza colmabile). La trattativa è ben avviata, ma sarà necessario aspettare la prossima settimana per conoscerne gli sviluppi. Dal canto suo, il ragazzo è onorato dalle attenzioni rossonere (la soluzione lo incuriosisce), ma vuole capire quanto spazio potrà avere nei prossimi mesi.