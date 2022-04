Gazzetta - Milan, summit imminente con il Sassuolo per Berardi: i rossoneri studiano una formula come Locatelli-Juve

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di capire come andrà a finire questa stagione tra campionato e Coppa Italia, in via Aldo Rossi i dirigenti rossoneri sono già al lavoro per programmare la prossima stagione e in particolare per pianificare il mercato estivo. Tra i diversi obiettivi del Milan c'è anche quello di prendere un attaccante esterno di destra in grado di fornire un certo numero di gol e assist e uno dei nomi più caldi resta quello di Domenico Berardi.

SUMMIT IMMINENTE - Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, è ormai imminente il summit tra Milan e Sassuolo per parlare del giocatore neroverde che viene valutato circa 30 milioni di euro. Il Diavolo non sembra intenzionato a soddisfare la richiesta dell'ad Carnevali e per questo sta studiano una formula particolare, simile a quella usata un anno fa dalla Juventus per prendere Manuel Locatelli sempre dal Sassuolo: si profila infatti un’offerta che parta da un prestito e che preveda una serie di bonus.

CHE NUMERI - Sia a Milanello che a Casa Milan, Berardi piace moltissimo e da tempo è nel mirino dei rossoneri che però tengono aperte anche altre piste alternative, come per esempio quelle che portano a Noa Lang e a Charles De Ketelaere del Bruges. In cima alla lista c'è però l'attaccante del Sassuolo che sta giocando una delle sue migliori stagioni visto che in Serie A è già a quota 14 gol e 10 assist. Numeri davvero incredibili che farebbero davvero molto comodo al Milan.