Gazzetta - Milan super offensivo contro la Dinamo: tridente pesante e CDK come trequartista

Il Milan deve vincere a tutti i costi questa sera in casa della Dinamo Zagabria e per questo Stefano Pioli ha deciso di schierare una formazione piuttosto offensiva. La novità di ieri mattina era la presenza a destra di Ante Rebic, con Rafael Leao a sinistra e Olivier Giroud al centro. Per avere maggiore equilibrio, Rade Krunic sembrava favorito per il ruolo di trequartista, ma con il passare delle ore nella testa del tecnico rossonero è cambiato qualcosa e ora in pole per una maglia da titolare c'è Charles De Ketelaere.

TOCCA A CHARLES - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Pioli ha in mente un Milan molto aggressivo e offensivo. Con il trio Rebic-Giroud-Leao, la scelta più logica, per una questione di equilibrio, sembrava essere quella di inserire Krunic come numero 10 e invece alla fine la scelta dovrebbe ricadere sul belga che questa sera ha una nuova grande chance per dare finalmente una svolta al suo deludente inizio di stagione.

SCINTILLA - Sul talento di De Ketelaere non ci sono dubbi, ma probabilmente gli serve una scintilla per esplodere e tornare decisivo come lo era al Bruges. E quale occasione migliore per farlo se non in una notte che sarà fondamentale per i sogni di qualificazione agli ottavi del Milan? L'umore di Charles, come si è visto sabato dopo il Monza, non è dei migliori, ma nel calcio, si sa, a volte basta davvero poco per dare una svolta e superare un momento difficile. E il trequartista belga si augura che la scintilla giusta possa esserci proprio stasera allo stadio Maksimir di Zagabria.