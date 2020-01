Gazzetta - Milan, Suso e Piatek in uscita: lo spagnolo va al Siviglia, Piatek tra Tottenham ed Herta Berlino

Suso e Kris Piatek sono pronti a salutare il Milan: il primo a farlo sarà lo spagnolo, il quale è ad un passo dal Siviglia, mentre, per quanto riguarda il polacco, i rossoneri proveranno a piazzarlo in questi ultimi tre giorni del mercato di gennaio. Su di lui, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, c'è sempre il Tottenham, ma nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti anche l’Hertha Berlino.

SI TRATTA SULLA FORMULA - Ad oggi la destinazione più probabile è il club inglese, che è sempre alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l'infortunato Kane. Le due società devono però ancora trovare un accordo sulla formula del trasferimento di Piatek, il quale viene valutato 30 milioni di euro dal Diavolo: i rossoneri vorrebbero cederlo in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Tottenham non va oltre al diritto. Le parti potrebbero trovare una via di mezzo e trovare un'intesa legando il riscatto ad alcune condizioni, come per esempio il numero di presenze e di gol o gli obiettivi di squadra.

AFFARE DEFINITO - E' invece ormai definito il passaggio di Suso al Siviglia, che nelle scorse ore ha dato l'accelerata decisiva a questo affare: lo spagnolo tornerà in Liga in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto da esercitare in caso di qualificazione Champions League degli andalusi. In questo caso, il club di via Aldo Rossi incasserebbe più di 20 milioni di euro, facendo quindi un'importante plusvalenza.