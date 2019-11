Gazzetta - Milan, Suso torna decisivo: 6' per trasformare i fischi in applausi

Alla lettura delle formazioni, Suso ha certamente vinto il "premio" del giocatore rossonero più fischiato dagli oltre 46mila tifosi presenti ieri sera a San Siro per il match contro la Spal. Lo spagnolo, anche nelle scorse settimane, è stato criticato pesantemente per le sue deludenti prestazioni e forse per togliergli un po' di pressione ieri Pioli ha deciso di mandarlo inizialmente in panchina.

PRIMO GOL STAGIONALE - Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Suso è entrato in campo nella ripresa ed ha impiegato appena sei minuti per trasformare i fischi in applausi: punizione dal limite e palla che si insacca nella rete alle spalle di Berisha che non ha nemmeno provato la parata. Per il numero 8 milanista si tratta del primo gol in questo campionato, una rete importante sia per il suo morale che di quello di tutta la squadra rossonera. Finora, lo spagnolo era stato sempre titolare, ma ieri per la prima volta è stato anche decisivo.

PANCHINA SALUTARE - La panchina decisa da Pioli sembra aver funzionato e ha dato quella scossa che serviva a Suso per scacciare le streghe dell'ultimo periodo. Un gol contro la Spal non può certamente bastare per dare una svolta definitiva alla sua stagione, ma quella di ieri è comunque una rete che gli darà fiducia per affrontare al meglio le prossime partite contro Lazio, Juventus e Napoli, nelle quali servirà il miglior Suso.