Gazzetta - Milan, tattica d’attesa per Demiral: i rossoneri aspettano fine mercato per lo juventino

In attesa di Correa e di un possibile nuovo volpo a centrocampo (ma bisogna prima fare cassa e spazio), il Milan è al lavoro per rinforzare la difesa. Le corsie laterali sono a posto, dopo l’acquisto di Theo Hernandez, ma in mezzo manca qualcosa. Ovvero una pedina di spessore, un centrale che possa affiancare Romagnoli e arricchire lo spessore del reparto.

VALUTAZIONE - Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome di Demiral resta sempre lì, sospeso. Il prezzo al momento sembra proibitivo per le casse rossonere: la Juve, infatti, valuta il giocatore 35 milioni di euro, sebbene lo abbia appena pagato 18. Il Milan è alla ricerca di un difensore giovane ma possibilmente pronto subito. E il turco, in tal senso, ha i requisiti giusti. Ma strapparlo ai bianconeri non sarà semplice.

STRATEGIA - Tuttavia, la coppia Maldini-Boban ha le idee chiare. Il mercato è lungo (la finestra estiva si chiude il 2 settembre) e il Milan non ha fretta. Certo, a Giampaolo servirebbe subito, ma la tattica d’attesa, alla fine, potrebbe dare i suoi frutti. I rossoneri, dunque, aspettano: Demiral resta il principale obiettivo.