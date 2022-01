Gazzetta - Milan, tentazione Kulusevki ma la Juve chiede troppo

Da diverse settimane, si parla di una possibile uscita dal Milan di Samu Castillejo, che ormai non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli. Se la cessione dovesse andare in porto in questi ultimi giorni di mercato invernale, in via Aldo Rossi potrebbero decidere di sostituirlo con Dejan Kulusevski, attaccante esterno della Juventus che è stato proposto ai rossoneri nelle scorse ore.

ESIGENZE DIVERSE - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega però che si tratta di una trattativa che difficilmente andrà in porto perchè la tentazione dei vertici milanisti si è scontrata con le differenti esigenze dei due club: i bianconeri sarebbero infatti anche d'accordo con la cessione in prestito di Kulusevski, ma il Milan dovrebbe accettare poi l'obbligo di riscatto. Questa ipotesi non viene presa in considerazione dai rossoneri sia perchè loro vorrebbero il giocatore solo a titolo temporaneo o al massimo con opzione di acquisto, sia perchè la cifra chiesta dalla Juventus per il riscatto è troppo alta (si parla di 40 milioni di euro).

IPOTESI ESTERO - Davanti a questa richiesta, a cui si dovrebbero aggiungere tre milioni di prestito oneroso, il Diavolo si è subito tirato indietro. Lo scenario potrebbe modificarsi solo se i bianconeri decidessero di cambiare idea in questi ultimi giorni di mercato, ma al momento questa ipotesi appare piuttosto improbabile. Più facile che il futuro di Kulusevski sia all'estero (in questo caso la Juve sarebbe pronto a cederlo anche in prestito secco), con la destinazione Arsenal che sembra essere quella più probabile.