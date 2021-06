Gazzetta - Milan, tesoretto da 50 milioni grazie alle cessioni: Leao e Hauge in uscita con Krunic e Castillejo

Squadra competitiva e bilancio sano: ecco il doppio obiettivo del Milan per il presente e il futuro. Maldini e Massara sono al lavoro sul mercato: i due vertici dell’area tecnica stanno pensando a come rafforzare la rosa, ma allo stesso tempo puntano a snellirla. I rossoneri, come evidenzia La Gazzetta dello Sport in edicola stamane, vogliono riscuotere da quei giocatori non più considerati funzionali al progetto.

RAFA E HAUGE - C’è chi ha trovato poco spazio nella scorsa stagione e rischia di trovarne ancora meno nella prossima, e c’è chi non ha mantenuto in pieno le aspettative. È il caso, ad esempio, di Rafael Leao, talento mai sbocciato del tutto in quel di Milanello. Per la società non è in vendita, nel senso che non ha esposto il ragazzo "in vetrina" nel tentativo di richiamare potenziali acquirenti, ma se arrivasse un’offerta consistente (da 25 milioni in un su) verrebbe presa in considerazione. Stesso discorso per Hauge, che oggi può garantire una buona plusvalenza (prezzo stimato in 15 milioni).

ALTRI ADDII - Ma il "tesoretto" potrebbe crescere ulteriormente (e arrivare facilmente a 50 milioni) grazie alla cessione di alcune cosiddette seconde linee. Come Krunic e Castillejo, quest’ultimo finito nel mirino del Betis Siviglia. Il Milan, dunque, ha le idee chiarissime anche sul fronte uscite: la mission, come detto, è rendere più competitiva la squadra e sempre più verde il bilancio.