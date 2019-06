Gazzetta - Milan, Theo Hernandez ad un passo: affare da 20 mln, arriverà a titolo definitivo

Dopo Krunic, il prossimo acquisto del Milan dovrebbe essere Theo Hernandez: il terzino del Real Madrid, che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Real Sociedad, è infatti ad un passo dal trasferimento in rossonero. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che durante l'incontro di settimana scorsa a Madrid tra Paolo Maldini, Zvonimir Boban e i vertici dei Blancos è stato trovato l’accordo sulla formula: niente prestito, ma acquisto a titolo definitivo per 20 milioni di euro.

INTESA SUL CONTRATTO - Durante lo scorso week-end, il direttore tecnico milanista ha poi incontrato lo stesso Theo Hernandez a Ibiza, con il quale ha raggiunto invece l'intesa sul contratto. Il terzino francese è rimasto colpito dal progetto rossonero e ha grande voglia di sbarcare a Milanello, tanto che si è tagliato lo stipendio del 20%. Un gesto che è stato molto apprezzato in via Aldo Rossi e che testimonia in modo molto chiaro che il giocatore vuole a tutti i costi il Milan.

CARRIERA - Theo Hernandez è cresciuto nelle giovanili dell'Atletico Madrid, senza però esordire in prima squadra, prima di trasferirsi nell'estate del 2017 al Real per 26 milioni di euro (era il valore della clausola rescissoria). Con le merengues ha giocato 23 partite sulla fascia sinistra, ma lo scorso anno, per trovare più spazio e giocare con continuità, ha scelto di andare in prestito alla Real Sociedad dove è stato il terzino titolare sulla fascia sinistra. Ora, il francese è pronto a cambiare ancora e ha scelto il Milan dove diventerà il proprietario della corsia mancina.