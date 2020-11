Gazzetta - Milan tra mercato e rinnovi: a gennaio un rinforzo in difesa, si lavora a trattenere Gigio, Calha e anche Ibra

Stefano Pioli e i suoi ragazzi sono concentrati solo sul campo, mentre in via Aldo Rossi si sta già lavorando in vista del mercato di gennaio: il club rossonero si sta infatti già muovendo per programmare la campagna acquisti invernale. Difficile dire al momento chi saranno i potenziali obiettivi, l'unica certezza che il Milan ha bisogno di un rinforzo in mezzo alla difesa.

AVANTI TUTTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i dirigenti milanisti sono al lavoro poi anche per quel che riguarda i rinnovi di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic, i cui contratti scadranno il prossimo 30 giugno. Il tempo stringe, ma, come ha ammesso ieri il dt Paolo Maldini prima della sfida contro il Lille, ogni momento è buono per la fumata bianca: "Ogni settimana è quella buona per i rinnovi. I contatti ci sono, abbiamo improntato tutto sulla chiarezza estrema e stiamo andando avanti nelle varie trattative".

RINNOVO IBRA - Nelle scorse settimana, si è parlato molto dei prolungamenti del portiere e del trequartista turco, ma in via Aldo Rossi non si dimenticano nemmeno dell'attaccante svedese, che sembra destinato a restare anche lui in rossonero: "In tempi non sospetti dicevo che i giocatori in scadenza non sono soltanto Donnarumma e Calhanoglu ma anche Ibrahimovic. Sono comunque la persona meno adatta a parlare di giocatori avanti con l’età visto che ho giocato fino a 41 anni" ha dichiarato ieri Maldini. Dopo il Verona (domenica alle 20.45), ci sarà la sosta per le nazionali, chissà che non possa essere il momento giusto per le ufficialità dei rinnovi di Gigio, Calha e Ibra.