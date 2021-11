Gazzetta - Milan, turno di riposo per Ibra e Leao: spazio a Giroud e Krunic

Rispetto alla trasferta di Firenze, saranno tre le novità nella formazione titolare del Milan che scenderà in campo stasera contro l'Atletico Madrid: Alessio Romagnoli prenderà il posto di Matteo Gabbia in difesa, sulla trequarti ci sarà Rade Krunic e non Rafael Leao, mentre il centravanti sarà Olivier Giroud.

IBRA RIFIATA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che lo svedese dovrebbe partire dalla panchina perchè ha giocato parecchio nell'ultimo periodo, comprese due partite con la sua nazionale. Probabile che il numero 11 rossonero torni poi titolare domenica in campionato contro il Sassuolo. A guidare l'attacco milanista sarà quindi Giroud, ancora a secco in questa Champions League.

TOCCA A KRUNIC - Oltre a Ibra, a riposare sarà con ogni probabilità anche Rafael Leao, uscito con i crampi sabato dalla sfida contro la Fiorentina: il portoghese, anche a causa dai continui guai fisici di Rebic, sta giocando tantissimo nell'ultimo periodo e per questo ha bisogno di rifiatare un po' anche lui. Una decisione definitiva verrà presa solo a poche ore dal match contro l'Atletico Madrid, ma la sensazione è che sarà Rade Krunic a scndere in campo dal primo minuto e non Leao. Se così fosse, il bosniaco agirà da trequartista, mentre Brahim Diaz traslocherà sulla fascia sinistra.