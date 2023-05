Gazzetta - Milan, tutti i soldi della Champions per il mercato estivo. Attacco e centrocampo sono le priorità, ok la difesa

MilanNews.it

Con una giornata di anticipo, il Milan ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, che porterà circa 50 milioni di euro nelle casse rossonere. Questi soldi, visto che il club rossonero non ha debiti, verranno interamente utilizzati nel mercato estivo per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Ad aumentare ulteriormente il budget ci saranno poi alcune cessioni e il risparmio di alcuni ingaggi pesanti, come quelli per esempio di Dest e Bakayoko.

COLPI A CENTROCAMPO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo Marco Sportiello, preso come vice-Maignan, il Milan è pronto a chiudere un nuovo colpo a zero, vale a dire Daichi Kamada, che arriverà gratis dall'Eintracht Francoforte. Questi due innesti, entrambi a parametro zero, non incideranno quindi sul budget che verrà utilizzato per rinforzare soprattutto il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo, il nome più caldo è sempre quello di Ruben Loftus-Cheek, per il quale il Chelsea chiede 25 milioni di euro, mentre l'alternativa è Davide Frattesi del Sassuolo.

DUE CENTRAVANTI - Grandi movimenti ci saranno invece in attacco, dove potrebbero arrivare, oltre ad un nuovo esterno destro (a meno che il Milan non decida di comprare Diaz dal Real Madrid e spostarlo sulla fascia), anche due centravanti: il primo nome della lista è Openda che viene valutato 30-35 milioni di euro dal Lens. Il suo eventuale arrivo a Milanello non escluderebbe un ulteriore intervento nel reparto, ovviamente meno impegnativo da un punto di vista economico: un nome concreto potrebbe essere quello di Marko Arnautovic del Bologna. Non ci saranno al contrario cambiamenti significati in difesa, a meno che non arrivi qualche super offerta per uno tra Tomori e Kalulu.