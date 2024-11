Gazzetta - Milan, un'altra panchina per Leao: ormai per Fonseca è una seconda scelta

L'ufficialità l'avremo solo stasera, ma da Milanello arrivano voci piuttosto chiare che contro il Monza Rafael Leao partirà ancora una volta dalla panchina. Se questa indiscrezione venisse confermata, sarebbe la terza volta di fila in campionato che il portoghese non gioca dall'inizio. Se si fosse giocato a Bologna, anche al Dall'Ara non sarebbe partito dal primo minuto, dunque non si sbaglia se si dice che ormai Leao per Paulo Fonseca è diventato una seconda scelta.

FASE DIFENSIVA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'allenatore rossonero e il suo non gli contestano una mancanza di impegno, ma l’intensità che il portoghese esprime in fase difensiva è minore rispetto a quella dei compagni. E per questo gli viene preferito Noah Okafor, che da questo punto di vista dà sicuramente qualcosa in più rispetto a Rafa. Fonseca ha parlato più volte con il giocatore e gli spiegato cosa si aspetta da lui, ma evidentemente il lavoro senza palla per ora non rientra nel dna di Leao.

SECONDA SCELTA - Se vuole tornare titolare e un punto fermo del Milan come nelle scorse stagioni, il numero 10 milanista deve soddisfare le richieste del suo allenatore, altrimenti continuerà ad essere una seconda scelta. Fonseca ripete spesso che per lui prima di tutto viene la squadra e che non guarda i nomi dei giocatori. E al momento non intende fare passi indietro perchè perderebbe credibilità nei confronti del gruppo. La situazione non è bella per nessuno e l'unico che può dare una svolta è Leao.