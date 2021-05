Gazzetta - Milan, una vittoria contro il Cagliari per la Champions e per il rinnovo di Gigio

Il destino del Milan è tutto nelle sue mani: i rossoneri non devono guardare i risultati di nessuno, devono solo battere il Cagliari per avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League. Traguardo che, si sa, è importantissimo non solo a livello sportivo e di prestigio, ma anche economico visto che porterebbe parecchi milioni nelle casse del club di via Aldo Rossi.

PRIORITÀ AL MILAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta Sportiva che spiega che il "premio" per la qualificazione in Champions potrebbe essere il rinnovo di Gigio Donnarumma. Il giovane portiere, che questa sera festeggerà le 250 presenze in maglia rossonera, ha sempre dato la sua priorità al rinnovo con il Milan e la certa partecipazione alla massima competizione europea per club potrebbe dare l'accelerata decisiva alla trattativa per il prolungamento.

PRIMA DELL'EUROPEO - Al momento, come rivelato qualche settimana fa dal dt Paolo Maldini, è tutto fermo perchè in casa rossonera sono tutti concentrati sul finale di campionato. La distanza da domanda e offerta è sempre di due milioni di euro, chissà che non possa essere trovato un punto di incontro grazie a formula e durata del contratto (un biennale con una clausola rescissoria per esempio). Non appena terminerà la stagione, i dirigenti del Milan, che vogliono chiudere la questione prima dell'inizio dell'Europeo, incontreranno Mino Raiola, nella speranza di arrivare finalmente ad una svolta sul rinnovo di Gigio.