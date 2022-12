Gazzetta - Milan-Ziyech: l'interesse è sempre vivo, ma le richieste del marocchino sono troppo alte

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Non manca molto all'apertura del mercato di gennaio e in casa rossonera il nome di Hachim Ziyech continua a tornare di moda. Non è un mistero che l'interesse del Milan per l'attaccante esterno del Chelsea sia sempre vivo e che, per caratteristiche tecniche, il marocchino rappresenti un profilo perfetto per il gioco di Stefano Pioli, ma allo stesso tempo difficilmente le strade del Diavolo e di Ziyech si incontreranno durante il mercato invernale.

OSTACOLO INGAGGIO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore è ormai ai margini del Chelsea e, dopo un ottimo Mondiale, ha voglia di essere protagonista anche nella squadra di club e quindi è probabile che a gennaio lasci Londra. Il problema, però, sono le sue richieste di ingaggio che sono troppo alte per i parametri del Milan: attualmente il marocchino guadagna infatti 6 milioni di euro e dopo il rilancio nella vetrina mondiale potrebbe spingersi fino a 7-8 milioni. A queste condizioni quindi è davvero difficile che le strade di Hachim e del club di via Aldo Rossi si incrocino.