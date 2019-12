Gazzetta - Nuova chance per Piatek: il pistolero prova a rilanciarsi per scacciare i fantasmi del prestito

La parola d’ordine è "fiducia". Perché un patrimonio va tutelato, protetto, incentivato. Ecco perché Piatek giocherà anche a Parma. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, mister Pioli ha deciso che il pistolero guiderà l’attacco rossonero dal primo minuto anche oggi, per la quinta volta consecutiva, nonostante il digiuno e gli errori pesanti sotto-porta.

FUTURO - Il tecnico milanista intende proseguire nell’opera di recupero psico-fisico del polacco. La fiducia del mister e di tutto l’ambiente è immutata, ma ora il giocatore deve cambiare marcia. Paradossalmente, il fatto di giocare in trasferta potrebbe essere un vantaggio. L’ultima a San Siro, infatti, è andata malissimo. Piatek deve scrollarsi di dosso la negatività nelle prossime quattro partite che porteranno alla sosta. Saranno basilari per capire la piega che potrebbe prendere la situazione a gennaio. Se le cose non dovessero cambiare (e soprattutto se dovesse arrivare Ibrahimovic) non è da escludere una sua partenza.

BILANCIO NEGATIVO - "Le sue ultime prestazioni sono state buone - ha dichiarato Pioli alla vigilia del match di parma - sta dando profondità e riempiendo l’area, anche se può fare meglio e ha avuto delle occasioni che non ha sfruttato". Fin qui, Piatek è stato l’ombra del bomber ammirato nella passata stagione. Rispetto alle prime tredici uscite col Genoa e col Milan, infatti, il bilancio è impietoso: 3 gol contro 10 e 8. Ora Kris deve ripagare la fiducia dell’allenatore.