Gazzetta - Obiettivo Veretout, il Milan accelera e alza l’offerta: 15 milioni più Biglia

Krunic e Bennacer non bastano. A centrocampo, infatti, servono altri tasselli per puntellare un reparto che ha bisogno di qualità e certezze. Ecco perché il Milan continua a puntare Veretout. I rossoneri, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, hanno offerto una parte in contanti e un’altra in contropartita tecnica, ma la Fiorentina non ha ancora accettato. E il pressing di Napoli e Roma rende il tutto ancora più complicato

OFFERTA - Il Milan ha alzato la proposta da 13 a 15 milioni di euro cash, più il cartellino di Lucas Biglia. Due milioni - osserva la rosea - che dimostrano la volontà della società rossonera di accelerare. La richiesta della Fiorentina, però, non scende: 25 milioni. La concorrenza alimenta l’asta: il nodo diventano così le possibili pedine di scambio. Montella ha bisogno di un play che avvii l’azione e Biglia potrebbe fare al caso dell’Aeroplanino. Ma l’ingaggio altissimo dell’argentino è un ostacolo non da poco per il club viola.

SVILUPPI A BREVE - Il Napoli può giocare la carta Ounas (valutato quanto Veretout, 25 milioni), mentre la Roma ha offerto soldi più Defrel. Insomma, ognuno prova a mettere sul piatto quello che ha da offrire. A questo punto - oltre alla Fiorentina, ovviamente - anche la volontà del giocatore può fare la differenza. Le trattative continuano e sono attesi sviluppi decisivi a breve.