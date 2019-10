Gazzetta - Piatek-Leao, alternativi o coppia? Pioli ci pensa, ma per ora ne gioca solo uno

Come contro il Lecce, ne giocherà solo uno: stiamo parlando di Kris Piatek e di Rafael Leao che non giocheranno entrambi dal primo minuto domenica sera contro la Roma. Secondo La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ci ha fatto un pensiero nelle scorse ore, ma per il momento ha accantonato l'idea di schierarli insieme in quanto prima serviranno punti e certezze.

COME CONTRO IL LECCE? - Il polacco e il portoghese, quindi, per ora vengono visti come uno l’alternativa dell’altro e dunque all'Olimpico contro i giallorossi ci sarà spazio solo per uno dei due. Nelle prove a Milanello, Pioli ha mischiato le carte, ma sembra intenzionato a schierare lo stesso modulo visto contro il Lecce, cioè il 3-2-2-3. Da capire però chi sarà il terminale offensivo: contro il Lecce ha giocato Leao, il quale ha fornito un'altra bella prestazione e per questo non è escluso che il tecnico milanista non decida di schierare ancora lui dal primo minuto.

RITORNO AL GOL - Il ritorno al gol su azione contro i pugliesi ha però fatto alzare ovviamente le quotazioni di Piatek che punta ad una maglia da titolare: il polacco ha grande voglia di giocare e di segnare all'Olimpico come ha già fatto nello scorso campionato. Gli allenamenti di oggi e domani daranno qualche indicazione in più sulla scelta di Pioli, in attesa di varare un Milan in formato PistoLeao.