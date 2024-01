Gazzetta - Pioli invoca due colpi. Due nomi per la difesa, uno per la mediana

Stefano Pioli ieri pomeriggio, nella conferenza stampa pre Udinese-Milan, è stato abbastanza chiaro quando gli è stato chiesto degli obiettivi di mercato rossoneri. Il tecnico del Diavolo ha parlato così: "Cerchiamo ancora un difensore, sì, le scelte che faremo in questo mercato non cambiano, la società sta lavorando. Il centrocampo? Bennacer è in Coppa d’Africa, Pobega starà fuori a lungo e abbiamo perso Krunic. Se ci sarà la possibilità si può fare qualcosa, ma dipende dalle opportunità". Un difensore e un centrocampista, dunque.

Sfida a due

Nell'arco dell'ultimo mese sono stati tanti i nomi accostati alla difesa rossonera. Fatta eccezione per Matteo Gabbia, tornato anzitempo dal prestito al Villarreal, ancora la dirigenza rossonera non ha affondato il colpo su nessuno. Oggi, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sono due i nomi che se la giocano. Il primo è quello di Lilian Brassier, classe 1999 della rivelazione Brest. Il giocatore vuole il Milan ma l'offerta da via Aldo Rossi non è ancora arrivata: il club francese sembra inflessibile nella sua richiesta di almeno 10-12 milioni di euro. I rossoneri aspettano e si guardano intorno per annusare possibilità convenienti. Una di queste potrebbe portare a Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea già accostato al Diavolo in passato: Per lui si potrebbe mettere in piedi una trattativa simile a quella di Tomori di tre anni fa: prestito oneroso con diritto di riscatto.

Sogno Matic

A centrocampo, invece, l'opportunità di cui parla Pioli potrebbe essere Nemanja Matic. Fra meno di un mese il centrocampista serbo ex Roma potrebbe essere avversario del Milan in Europa League tra le file del Rennes. In Francia Matic è arrivato quest'estate e ha trovato un buon ritmo, ma ora si è rotto qualcosa con il club e cerca un'altra soluzione. Ha 36 anni ma sarebbe una soluzione di esperienza, anche nel calcio italiano. Ma soprattutto sarebbe un'operazione a basso costo, utile per rimpolpare un reparto che ha bisogno di essere allungato: in estate il Rennes lo ha acquistato per una cifra pari ad appena 3 milioni di euro.