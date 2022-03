Gazzetta - Portiere e anche regista: il Milan si gode super Maignan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mike Maignan ci ha messo davvero poco tempo per diventare un leader indiscusso di questo Milan. E lo ha fatto grazie alle sue abilità tra i pali, ma non solo: dopo l'ultima sfida contro l'Empoli, gira ovunque la foto del francese che, in occasione della punizione da cui è scaturito il gol vittoria di Kalulu, va a centrocampo per posizione la contro-barriera rossonera.

PIEDI DA REGISTA - C'è poi un altro aspetto molto importante dell'ex Lille che sta risultando decisivo per il Milan di Stefano Pioli: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, oltre che con le mani, Maignan sta facendo vedere infatti ottime cose anche con i piedi, tanto da riuscire a creare spesso azioni di gioco pericolose. L'esempio migliore è certamente l'assist per Leao in occasione di Milan-Sampdoria di qualche settimana fa a San Siro: lancio di 70 metri perfetto per il portoghese che ha controllato e ha poi battuto il portiere blucerchiato.

GIOCO CORTO - Ma Mike è importante anche nel gioco corto, tanto che spesso i suoi compagni di squadra passano da lui quando il Milan imposta l'azione dal basso. E lo fanno non perchè non sanno cosa fare con il pallone tra i piedi, ma proprio perchè sanno benissimo di avere in porta un portiere con i piedi da regista. Nel calcio moderno, si sa che gli estremi difensori non devono essere bravi solo con le mani e Maignan è certamente l'esempio perfetto.