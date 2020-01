Gazzetta - Pranzo con Todibo, Massara incontra il difensore: il Milan vuole chiudere entro 48 ore

E adesso Todibo. È ufficialmente partita la missione spagnola del Milan, intenzionato a portare in Italia il giovane difensore del Barcellona. Il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, incontrerà a breve i dirigenti catalani per provare a chiudere una trattativa che va avanti ormai da settimana. Due i nodi da sciogliere.

SI TRATTA - Il primo è legato alla formula del trasferimento. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il prestito di sei mesi mette tutti d’accordo, ma il Milan vorrebbe riservarsi la possibilità di un riscatto a fine stagione, mentre il Barça vorrebbe mantenere un controllo sul giocatore. Ma cosa ne pensa Todibo? Il ragazzo ha dato l’ok ai rossoneri, ma vorrebbe essere sicuro di tornare in Spagna a giugno per poi valutare se restare in blaugrana o proseguire l’avventura a Milano.

INCONTRO - In tal senso, dovrà essere decisivo (e incisivo) il lavoro di Massara. Il dirigente milanista, infatti, dovrebbe incontrare Todibo e il suo entourage intorno all’ora di pranzo con un obiettivo ben preciso: convincere il 20enne francese ad accettare la proposta del Milan.