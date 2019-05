Gazzetta - PSG, ritorno di fiamma per Gigio: per il Milan è incedibile, ma attenzione al Fair Play Finanziario

Dopo averci provato l'anno scorso, il PSG è pronto a tornare alla carica per Gianluigi Donnarumma: negli ultimi giorni, infatti, ci sarebbe stato un ritorno di fiamma e l'interesse dei francesi per il portiere rossonero è tornato ad essere molto concreto. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan non vorrebbe mai rinunciare a Gigio, ma se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 50 milioni di euro verrebbe almeno valutata dal club di via Aldo Rossi.

MEGA-PLUSVALENZA - L'eventuale cessione di Donnarumma avrebbe una sola motivazione, cioè il Fair Play Finanziario, con cui il Milan dovrà fare i conti questa estate: come spiega la Rosea, la vendita di Gigio garantirebbe infatti ai rossoneri una mega-plusvalenza tale da rendere meno complicato il rientro al pareggio di bilancio entro il 2021 e inoltre alleggerirebbe il monte stipendi rossonero di 11 milioni lordi all’anno.

SACRIFICO SENZA CHAMPIONS - Se poi il Diavolo non dovesse arrivare quarto e chiudere la stagione con la qualificazione alla prossima Champions League, un sacrificio diventerebbe quasi d'obbligo e il nome di Donnarumma è quello che permetterebbe di ottenere più soldi. Per il club di via Aldo Rossi, uno come Gigio è intoccabile, ma le imposizioni Uefa sul Fair play finanziario potrebbero cambiare le carte in tavola.