Gazzetta - Rinnovi Maignan e Theo, il tempo stringe già. Il club li valuta 100 milioni ciascuno

Come per tutto il Milan, anche per Mike Maignan e Theo Hernandez non è stato un grande derby quello di lunedì sera, anzi. Il portiere è stato bucato due volte - sulla seconda sembrava potesse fare di più - e il suo carisma sembra essere scemato con i risultati negativi della squadra; il terzino ha concluso la gara con grande nervosismo, tanto da fari espellere. Con la stagione virtualmente chiusa e un cambio allenatore in vista, le riflessioni sul futuro dei due francesi si fanno più intricate, tra rinnovo e potenziali big in agguato.

Il tempo stringe già

Sia Mike Maignan che Theo Hernandez sono accomunati dalla scadenza del loro contratto. Attualmente i due calciatori della nazionale transalpina hanno l'accordo in essere che scade nel 2026. Mancano ancora due anni abbondanti prima della fine eppure per il Milan, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, è importante muoversi con anticipo, memore delle esperienze precedenti. L'obiettivo sarebbe riuscire a ottenere le due firme di rinnovo prima che inizi la prossima stagione, sennò le complicazioni potrebbero aumentare. Entrambi si trovano bene al Milan ma è chiaro che l'andamento delle ultime due stagioni e la fine del ciclo Pioli potrebbero incidere sulle decisioni dei due calciatori. Maignan ha fame di vittoria e ha costruito la sua mentalità su questo: dopo due anni senza trofei, la fiducia dell'ex Lille nel progetto rossonero è scemato e sembra che anche le sue prestazioni ne hanno risentito. D'altra parte Theo è sempre stato benissimo a Milano ma nelle ultime settimane ha avuto un calo importante coinciso anche con una buona dose di nervosismo. Con l'addio di Maldini sono cambiate tante cose per lui e potrebbero cambiare anche con l'addio di Pioli.

100 milioni

I primi discorsi con entrambi ci sono già stati. A Maignan interesserebbe arrivare a guadagnare sulle cifre di Leao, il giocatore più pagato della rosa: a fronte di uno stipendio attuale di 3.2 milioni, chiederebbe una cifra vicino ai 7. Non è detto che basti. D'altro canto Theo ha già rinnovato in un'occasione con il Diavolo e oggi percepisce 4.5 milioni, per lui la questione è meno economica e più di progetto. In tutto questo, in attesa di capire se i rinnovi arriveranno o meno, ci sarà un Europeo dove i due rossoneri si metteranno in mostra. E poi arriverà l'estate e ci sono già dei top club europei che si sono mossi per i francesi: in primis il Bayern Monaco e il Psg, rispettivamente per portiere e terzino. Occhio però anche agli inserimenti possibili dei club di Premier. La decisione, secondo recenti parole di Giorgio Furlani, spetta ai giocatori: "Si parla di vendere o comprare ma spesso sono i calciatori a decidere il loro futuro". Quel che è certo è che il Milan accetta solo offerte irrinunciabili e dal valore ben preciso: 100 milioni per Mike e 100 milioni per Theo.