Gazzetta - Rinnovo Donnarumma, Milan in attesa della risposta di Gigio: i rossoneri non andranno oltre gli 8 mln già offerti

Il Milan ha da tempo presentato la sua offerta a Gigio Donnarumma per il rinnovo, ma per il momento dal portiere e dal suo entourage non è arrivata ancora una risposta. A breve il suo agente Mino Raiola sarà a Milano per l'ufficialità del prolungamento di Zlatan Ibrahimovic e dunque quella potrebbe essere una buona occasione per parlare con la dirigenza del Diavolo anche del futuro del giovane portiere rossonero.

ANCORA NIENTE FIRMA - Se non si arriverà ad un accordo, Gigio potrà andare via a parametro zero al termine di questa stagione, ma si tratta di uno scenario che lo stesso giocatore non vorrebbe prendere in considerazione. La firma sul rinnovo, però, intanto tarda ad arrivare. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha intenzione di offrire di più di 8 milioni di euro, una cifra che lo farebbe diventare il secondo giocatore più pagato in Serie A dopo Cristiano Ronaldo.

PRIMA LA CHAMPIONS? - Il suo agente Raiola, che continua a chiedere 12 milioni all'anno per il suo assistito, prende tempo nella speranza che possa arrivare qualche offerta da un top club europeo, ma per ora di proposte concrete, oltra a quella del Milan per il rinnovo, non se ne vedono. Negli ultimi giorni, in via Aldo Rossi stanno però iniziando a pensare che Donnarumma voglia avere la certezza della qualificazione alla prossima Champions League prima di dare una risposta all'offerta milanista.