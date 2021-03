Gazzetta - Rinnovo Gigio: il Milan offre 8 mln a stagione, ma Raiola per ora tace

Mancano esattamente 98 giorni alla scadenza naturale del contratto di Gigio Donnarumma con il Milan e per il momento la tanto attesa firma sul rinnovo non arriva. Le parti sono in costante contatto ormai da diversi mesi, ma un accordo non è stato ancora trovato, tanto che in via Aldo Rossi, dove non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio a fine stagione del giovane portiere, stanno iniziando a guardarsi intorno per valutare i possibili sostituti.

SUPER OFFERTA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che fa i nomi di Maignan del Lille, Musso dell'Udinese e Gollini dell'Atalanta, ma allo stesso tempo spiega che la priorità del Milan resta quella di prolungare il contratto di Donnarumma e farà di tutto per convincerlo a restare. Il club rossonero ha già presentato una super offerta a Gigio, alzando l'ingaggio da 6 a 8 milioni di euro a stagione, ma per ora il suo agente Mino Raiola non ha dato nessuna risposta ai dirigenti milanisti. In questa fase, le parti sono d'accordo a non stringere altri accordi nel frattempo, quindi in via Aldo Rossi non preoccupano più di tanto per esempio le voci che arrivano dalla Francia sull'interesse del PSG per Donnarumma.

NUOVO INCONTRO - Non è escluso che nei prossimi giorni possa esserci un nuovo incontro tra Maldini, Massara e Raiola, nella speranza di sbloccare la situazione. Con la Champions che appare sempre più vicina, in via Aldo Rossi si augurano che possano essere fatti dei passi avanti verso la firma del rinnovo di Gigio che ricordiamo resta la priorità assoluta del club rossonero. Il 30 giugno però si avvicina sempre di più e i tifosi milanisti stanno iniziando a preoccuparsi seriamente.