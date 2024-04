Gazzetta - Rinnovo Maignan: Mike chiede lo stesso ingaggio di Leao per firmare. Presto la trattativa entrerà nel vivo

Se una settimana fa il Milan è tornato a casa da Firenze con i tre punti in tasca non deve ringraziare solo Rafael Leao, autore del gol vittoria e dell'assist per la rete di Loftus-Cheek, ma anche Mike Maignan che con le sue parate ha salvato in più occasioni la porta del Diavolo. In particolare, lo splendido intervento su Belotti è ancora ben impresso nella mente dei tifosi milanisti.

COME LEAO - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera tiene sempre banco la questione del rinnovo del suo contratto che scade nel 2026. Il portiere francese vuole un importante aumento di ingaggio per prolungare: al momento guadagna 3,2 milioni di euro a stagione, ora ne chiede il doppio e incassare quanto percepisce Leao, cioè il rossonero più pagato della rosa del Milan (parte fissa sui 5-6 milioni di euro, con bonus a salire fino a 7).

OCCHIO AL BAYERN - Bisognerà capire se in via Aldo Rossi, dove considerano il contratto del portoghese un’eccezione al tetto salariale “costruito” in questi anni, saranno disposti ad accettare questa richiesta. Presto la trattativa tra le parti entrerà nel vivo perchè i dirigenti del Diavolo sanno bene che non possono iniziare la nuova stagione senza l'eventuale firma di Maignan. Sull'ex Lille c'è poi sempre il forte interesse del Bayern Monaco che lo vede come l'erede di Neuer, ma il Milan potrebbe dare il via alla cessione solo se dovesse arrivare un'offerta mostre vicina ai 100 milioni di euro.