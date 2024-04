Gazzetta - Roma e Inter sfide decisive: Pioli si gioca il suo futuro al Milan

A Milanello non hanno ancora digerito la sconfitta contro la Roma nell'andata dei quarti di Europa League, ma in casa rossonera sono convinti di poter ribaltare il risultato nella sfida di ritorno in programma giovedì all'Olimpico. Qualche giorno dopo, invece, ci sarà il derby di Milano, la partita più sentita dell'anno, una gara che il Diavolo non può assolutamente fallire visto che le ultime cinque stracittadine milanese le ha vinte tutte l'Inter.

IL FUTURO DI PIOLI - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, queste due sfide diranno molto anche sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: uscire dall'Europa League e non vincere il derby potrebbero infatti segnare definitivamente il destino del tecnico milanista che ha ancora un anno di contratto con il club di via Aldo Rossi. La decisione definitiva verrà comunque presa poi a fine stagione, ma quelle due gare indirizzeranno sicuramente il giudizio finale dei dirigenti del Diavolo che non si aspettavano la sconfitta di giovedì.

TURNOVER CON IL SASSUOLO - Prima della trasferta di Roma, il Milan è atteso domani da un altro match in casa del Sassuolo, dove Pioli farà sicuramente un po' di turnover in vista appunto del ritorno dei quarti di Europa League. Qualche titolarissimo riposerà così da arrivare riposato alla sfida decisiva contro i giallorossi e poi al derby, vale a dire le due partite da cui dipenderà non solo il futuro di Pioli, ma anche quello di tutto il Milan.