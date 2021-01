Gazzetta - Simakan vuole solo il Milan: differenza minima tra domanda e offerta, si può chiudere già nel fine settimana

Nelle trattative di mercato, si sa, la volontà del giocatore è spesso decisiva. E la sensazione è che alla fine la stessa cosa possa succedere anche nell'affare che potrebbe portare Mohamed Simakan dallo Strasburgo al Milan: il giovane difensore ha infatti in testa solo il club rossonero e non intende ascoltare eventuali offerte che arriveranno da altre squadre.

C'E' OTTIMISMO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la volontà del giocatore è chiara e per questo da Casa Milan filtra ottimismo in merito alla buona riuscita della trattativa. I dirigenti rossoneri hanno messo sul piatto un'offerta da 14 milioni di euro più tre di bonus, lo Strasburgo valuta Simakan 18 milioni, quindi la distanza tra domanda e offerta è davvero minima. Il giocatore spinge per andare al Milan e non è escluso che l'operazione possa chiudersi molto presto, magari già prima della fine di questa settimana.

FUMATA BIANCA VICINA - La volontà del giovane difensore è stata decisiva negli ultimi giorni per l'accelerazione della trattativa e ora la fumata bianca sembra essere sempre più vicina. In queste ore, il pensiero principale in via Aldo Rossi è il match di stasera contro la Juventus, quindi la svolta decisiva non dovrebbe arrivare prima di domani. La trattativa è comunque agli sgoccioli, presto Stefano Pioli potrà avere a disposizione un nuovo centrale difensivo.