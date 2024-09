Gazzetta - Squadra che vince non si cambia: contro il Lecce lo stesso Milan del derby. Abraham e Morata ancora insieme

Uno dei detti più famosi nel mondo del calcio è il seguente: squadra che vince non si cambia. Ed è quello che sta pensando di fare anche Paulo Fonseca che domani sera a San Siro contro il Lecce sembra intenzionato a riproporre dal primo minuto lo stesso undici iniziale sceso in campo dal primo minuto nel derby vinto qualche giorno fa. Niente turnover dunque per il portoghese nonostante martedì i rossoneri siano attesi dalla complicatissima trasferta di Champions League sul campo del Bayer Leverkusen.

ANCORA INSIEME - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'unico dubbio è in difesa dove Strahinja Pavlovic scalpita per tornare titolare al posto di uno tra Tomori e Gabbia, quest'ultimo autore del gol vittoria contro l'Inter. Davanti ci sarà la conferma di Alvaro Morata e Tammy Abraham che giocheranno quindi ancora una volta insieme dopo l'ottima prestazione nel derby della Madonnina. Entrambi sperano di segnare contro il Lecce: lo spagnolo è fermo al gol siglato alla prima giornata contro il Torino, mentre l'inglese è alla ricerca della prima rete in rossonero su azione (ha segnato su rigore contro il Venezia).

PULISIC E LEAO - Accanto a loro ci saranno ancora una volta Christian Pulisic e Rafael Leao. L'americano, che è reduce da un'altra grande prestazione e dal bellissimo gol nella stracittadina milanese, è il rossonero più in forma in questo avvio di stagione (è già a quota quattro reti). Il portoghese, invece, sta vivendo qualche alto e basso, le critiche fuori dal campo non mancano, ma a San Siro arriva il Lecce che è la sua vittima preferita: sono infatti già cinque le reti ai pugliesi nella sua carriera.