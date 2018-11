Gazzetta - Strinic: "Ottimista sul ritorno in Champions. Ho scelto il Milan anche per Gattuso, Leo e Maldini mi hanno fatto sentire la loro vicinanza"

Dopo alcuni mesi ai box per un problema cardiaco, Ivan Strinic, arrivato al Milan in estate a parametro zero, è finalmente pronto a tornare ad allenarsi a Milanello. Per il terzino croato non è stato un periodo facile, come ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Dura spiegare quei momenti. Ero nervosissimo, impaurito. E dire che in Russia avevo appena vissuto la mia esperienza più bella, con l’incredibile cavalcata sino alla finale. A ripensarci è tutto come in un film. Sulle prime quasi non ci credi, ma poi ti guardi intorno e devi fare coraggio soprattutto ai tuoi. Sono tornato a Spalato e in famiglia ho superato lo choc. Innanzitutto le attenzioni di mia moglie Ivana e soprattutto il sorriso di Marta (5 anni) e Pietro (4), i miei figli".

L'ARRIVO AL MILAN - Ai microfoni della Rosea, Strinic ha poi commentato il suo arrivo al Milan e la concorrenza con Rodriguez e Laxalt: "Ho scelto questo club perché ha tutte le carte in regola per risalire e Gattuso sta facendo un bel lavoro. Sono ottimista sul ritorno in Champions. La concorrenza di Rodriguez e Laxalt? No problem, un motivo in più per allenarsi con tanto impegno. Spero di tornare in campo nel nuovo anno, consideratemi un rinforzo di gennaio. Devo ringraziare tutti, in particolare Leonardo e Maldini che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza. Come anche Gattuso, fondamentale per la mia scelta".

DERBY CROATO - A Milano, Strinic ritroverà, da avversari, anche alcuni suoi compagni nella nazionale croata che militano nell'Inter: "Sarà un piacere salutarli, ma non si illudano di vincere il derby anche al ritorno: sarà un’altra musica…. Modric? Chiariamoci, parliamo del miglior giocatore al mondo. L’ho sentito di recente: sta bene a Madrid, speriamo resti al Real".