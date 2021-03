Gazzetta - Tre big per la rincorsa: in attesa di Ibrahimovic il Milan ritrova i titolarissimi Theo, Calha e Rebic

In questi mesi il Milan ha imparato a convivere con le defezioni e la precarietà della rosa, spolpata da infortuni (muscolari e non) e casi di Coronavirus. Il conto aperto con la iella è salatissimo, ma Pioli non ha mai cercato alibi. E nemmeno la squadra. Ora, però, il tecnico rossonero di augura di poter affrontare il finale di stagione con maggiore serenità. Magari non all’insegna dell’abbondanza, ma della normalità (almeno quella).

TRE BIG - Già questa sera, nel big match contro il Napoli, Pioli ritroverà alcuni giocatori chiave del suo schema: Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic. Tre big per la rincorsa allo scudetto, scrive La Gazzetta dello Sport. Ma l’emergenza non è ancora definitivamente alle spalle. Il Milan, infatti, dovrà fare a meno di Calabria (al suo posto giocherà Dalot) e rinunciare nuovamente a Romagnoli (spazio a Tomori con Kjaer), Mandzukic e Bennacer, oltre al solito Ibrahimovic (per tutti se ne riparlerà in settimana).

PREZIOSI - Ma torniamo ai tre recuperi. Hernandez ritrova la corsia sinistra e vuole tornare a correre. Il campionato di Calhanoglu, condizionato dal Covid e dall’ultimo problema muscolare, è stato più tormentato del precedente, ma da trequartista ha il talento e la qualità di distribuzione che mancano agli altri compagni. E poi c’è Rebic, che stasera potrebbe partire dalla panchina: il croato è in ballottaggio con Krunic, ma - al di là della possibile panchina di oggi - è pronto per riprendersi la scena.