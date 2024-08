Gazzetta - Un Milan sempre più internazionale. Ma il futuro sarà a forti tinte azzurre

Dopo Morata e Pavlovic, il Milan è sempre più vicino a chiudere un altro colpo di mercato: si tratta di Emerson Royal, terzino destro del Tottenham il cui arrivo dovrebbe essere definito nei prossimi giorni. Il brasiliano verrà a giocarsi il posto da titolare con Davide Calabria e potrebbe escludere l'ultimo giocatore italiano nella formazione tipo del Diavolo.

UNDICI STRANIERI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che parla di un Milan sempre più internazionale: ipotizzando infatti un undici titolare troviamo il francese Maignan in porta, in difesa il brasiliano Emerson Royal a destra, l'inglese Tomori e il serbo Pavlovic al centro e il francese Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo spazio all'inglese Loftus-Cheek e all'olandese Reijnders, mentre in attacco, alle spalle dello spagnolo Morata, ci sono il nigeriano Chukwueze a destra, l'americano Pulisic da trequartista e il portoghese Leao a sinistra.

FUTURO AZZURRO - Nell'attuale rosa milanista, escludendo i giovanissimi e Marco Nasti che presto lascerà il Diavolo in prestito, ci sono solo sei italiani in rosa, di cui due che si sono appena infortunati gravemente, cioè Sportiello e Florenzi. Restano quindi Calabria, Gabbia, Terracciano e Pobega. Anche gli obiettivi di mercato del Milan sono tutti stranieri: Fofana, Samardzic e Abraham. Se il presente è straniero, il futuro del club di via Aldo Rossi però sarà a forti tinte azzurre perchè nel Diavolo stanno crescendo diversi talenti italiani che sembrano destinati ad avere una grande carriera: parliamo per esempio del portiere Lorenzo Torriani, del centrocampista Kevin Zeroli, del trequartista Mattia Liberali e del bomber Francesco Camarda.