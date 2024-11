Gazzetta - Un novembre da vero Leao: Rafa è tornato irrinunciabile per il Milan

vedi letture

Le scorse settimane non sono state semplici per Rafael Leao che aveva di fatto perso il posto da titolare nel Milan. Ora però è tornato tutto alla "normalità" e il portoghese è di nuovo quel trascinatore che è stato spesso decisivo nelle ultime stagioni. Dopo alcune panchine consecutive, la svolta, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, è arrivata al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, match in cui il numero 10 milanista ha fatto vedere grandi cose e ha regalato l'assist per il 3-1 finale di Reijnders. Da quel giorno, sono arrivate poi la doppietta di Cagliari e la rete allo Slovan Bratislava.

LA CURA DI FONSECA - Rispetto a qualche settimana fa, Leao scende in campo con il giusto atteggiamento, merito anche dalla "cura" di Fonseca che evidentemente è servita. Ora Rafa dimostra di essere un calciatore determinante, ma anche più completo: dribbla, segna, ma aiuta anche i compagni con qualche corsa all’indietro quando c’è bisogno. Martedì, il portoghese è uscito dal campo con qualche fastidio fisico, ma le sue condizioni per fortuna non preoccupano e sabato ad Empoli dovrebbe essere regolarmente titolare a sinistra.

ULTIMO STEP DI CRESCITA - Per uno con le sue potenzialità i quattro gol segnati finora (tre in campionato e uno in Champions League) sono pochi, ma il mese di novembre è stato senza dubbio molto positivo e fa ben sperare il futuro. E' evidente che qualcosa è scattato nella testa dell'ex Lille e, se dovesse continuare così, sarà impossibile per Fonseca rinunciare a questo Leao. La speranza a Milanello è che sia finalmente la volta buona per Rafa di fare l’ultimo step di crescita: da grande giocatore a campione.