Gazzetta - Varietà Milan: difesa o mediana a tre, con Theo e Diaz ci sono tante soluzioni per Pioli

Pioli l’ha sempre detto: i moduli sono importanti, ma fino a un certo punto. È l’interpretazione a fare la differenza, ovvero la capacità dei giocatori di comprendere lo spartito e applicare - in campo - le idee dell’allenatore. Il Milan, questo è evidente, è strettamente connesso al suo tecnico, il quale - a sua volta e per sua fortuna - ha a disposizione una rosa che offre una grandissima varietà di soluzioni.

THEO AVANZATO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, mister Pioli può declinare il suo undici in molteplici versioni. Il 4-2-3-1 resta il sistema di gioco di riferimento, ma non rappresenta il “verbo”. E il mister lo ha ribadito più volte. Il Milan, ad esempio, potrebbe giocare con Romagnoli, Tomori e Kjaer contemporaneamente in campo: l’utilizzo della difesa a tre consentirebbe a Theo Hernandez di avanzare sulla linea dei centrocampisti, così come sperimentato con successo dal c.t. Deschamps nelle ultime uscite della Francia in cui il milanista è stato assoluto protagonista.

DIAZ NEL ROMBO - Dalla difesa alla mediana: perché rinunciare a uno tra Bennacer, Kessie e Tonali? Il 4-3-1-2 darebbe spazio a tutti e tre, con Brahim Diaz che potrebbe agire nel suo ruolo naturale di trequartista alle spalle degli attaccanti, che ovviamente diventerebbero due. Ibrahimovic e Giroud insieme, ma anche Leao o Rebic - seconde punte - al fianco di un centravanti: anche in questo caso le soluzioni per Pioli sarebbero davvero tante.