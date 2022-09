Gazzetta - Velocità e talento, ecco Dest: il Milan ha una nuova freccia a destra

L'infortunio muscolare di Alessandro Florenzi contro il Sassuolo lo terrà fuori a lungo e questo stop ha costretto il Milan a tornare sul mercato per trovare un nuovo terzino destro perchè il solo Davide Calabria non poteva bastare da qui alla sosta per il Mondiale in cui si gioca praticamente ogni tre giorni. E così, dopo aver valutato diversi profili, la scelta di Paolo Maldini e Frederic Massara è caduta su Sergino Dest, il quale arriva a Milanello dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto.

NON SOLO TERZINO - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il giocatore americano, che Stefano Pioli potrà sfruttare non solo da terzino ma anche da esterno offensivo, è un giovane talento dalle potenzialità enormi: nel 2020 ha vinto all'Ajax il premio intitolato ad un grande ex rossonero come Marco van Basten, che viene consegnato al miglior prodotto del settore giovanile dei Lancieri. Nell'estate di quello stesso anno, Dest passa al Barcellona, dove però non riesce ad esplodere definitivamente come tutti si aspettavano.

TALENTO E TESTA - Ora il terzino classe 2000 spera di farlo al Milan, anche perchè le qualità per farlo ci sono assolutamente: sul talento di Sergino non ci sono dubbi, ha poi una velocità che lo fa andare il triplo degli altri e gli permette di essere un ottimo terzino di spinta (per questo potrebbe giocare anche qualche metro più avanti). Deve ovviamente migliorare difensivamente e anche fare un passo avanti dal punto di vista mentale, ma arriva in un spogliatoio sano, unito e pieno di giovani in cui uno come lui potrebbe davvero fare il definitivo salto di qualità.