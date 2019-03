Gazzetta - Verso il derby, Gattuso punterà sui soliti undici: Bakayoko favorito su Biglia

In attesa di sapere se potrà andare in panchina domenica sera o se sarà squalificato per un turno dal Giudice Sportivo, Rino Gattuso sta già pensando intensamente al derby contro l'Inter, nel quale dovrebbe schierare nuovamente la sua formazione tipo dopo il turnover contro il Chievo. Sabato al Bentegodi, il tecnico milanista ha voluto far riposare qualche titolare proprio per fargli ricaricare le pile in vista del match contro i nerazzurri.

UN SOLO DUBBIO - Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, davanti al confermatissimo Gigio Donnarumma, ci saranno sulle fasce Calabria e Rodriguez, che prenderanno il posto rispettivamente di Conti e Laxalt, mentre al centro della difesa milanista ci sarà la collaudata coppia Romagnoli-Musacchio. L'unico piccolo dubbio è in mezzo al campo dove Biglia insidia Bakayoko, anche se il francese è comunque favorito per partire dal primo minuto. A completare il centrocampo rossonero ci saranno Kessie e Paquetà, anche se quest'ultimo è apparso molto stanco contro il Chievo.

CONFERME IN ATTACCO - Nessun dubbio, invece, in avanti: sarà ancora Piatek, infatti, a guidare il tridente del Milan, mentre sulle fasce ci saranno Suso a destra e Calhanoglu a sinistra. Niente chance dal primo minuto quindi nè per Cutrone, nè per Castillejo, apparso molto brillante nelle ultime partite. Il match di domenica è il più importante della stagione e per questo motivo Gattuso punterà nuovamente sulla sue certezze.