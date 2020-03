Gazzetta - Verso Milan-Genoa: prima da titolare per Begovic. Gigio non è ancora pronto, ma nessun allarme

Ora che è ufficiale giorno e ora in cui si giocherà (domenica alle 15), Stefano Pioli e i suoi ragazzi possono iniziare finalmente a prepararsi al meglio per l'impegno contro il Genoa a San Siro. Per questa sfida, il tecnico milanista dovrà fare a meno di Gigio Donnarumma, che è ancora alle prese con il problema alla caviglia rimediato contro la Fiorentina. Il giovane portiere milanista non è ancora pronto e quindi sarà out contro il Grifone.

NESSUN ALLARME - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore era tornato ad allenarsi all'inizio di questa settimane e sembrava dovesse toranre in campo contro la Juventus in Coppa Italia, ma alla vigilia Pioli ha deciso di non convocarlo. La stessa cosa la farà per la sfida contro il Genoa, ma le condizioni di Donnarumma non preoccupano assolutamente: a Milanello nessuno vuole forzare i tempi e Gigio dovrebbe tornare regolarmente in campo nel prossimo impegno del Diavolo che dovrebbe essere contro il Lecce.

PRIMA DA TITOLARE - Senza il portiere italiano, toccherà quindi ad Asmir Begovic difendere i pali della porta milanista domenica pomeriggio: per l'estremo difensore bosniaco, si tratterebbe dell'esordio dal primo minuto con la maglia del Milan. Il giocatore di proprietà del Bournemouthm, che in prestito secco ai rossoneri, ha già dimostrato a Firenze, quando è entrato al posto dell'infortunato Donnarumma, di saper dare buone garanzie a Pioli e a tutta la squadra. In attesa del recupero di Gigio, la porta del Milan è in ottime mani.