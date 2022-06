Gazzetta - Zaniolo e De Ketelaere: doppio jolly per il Milan

MilanNews.it

Dopo il cambio di proprietà da Elliott a RedBird, con a capo Gerry Cardinale, sono arrivate anche le conferme di Maldini e Massara e di conseguenza anche di tutte le strategie di mercato messe in atto fino a quel momento. Si continuerà, quindi, con la linea giovani: piacciono molto Nicolò Zaniolo della Roma e Charles de Ketelaere del Club Brugge.

La valutazione di Zaniolo

Il Milan di RedBird è pronto per il primo grande colpo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, su Zaniolo ci vuole cautela: il rinnovo con la Roma tarda ad arrivare e, in caso di mancato accordo, i rossoneri sono pronti ad inserirsi subito per il classe '99 ex Inter. La Roma, però, ha già fatto il prezzo: 65 milioni di euro, preferibilmente cash. La valutazione del Milan, invece, non va oltre i 40, scontabili a 25 con l'inserimento di una contropartita tecnica.

De Ketelaere, più facile?

Come scrive la rosea, per il giocatore è legittima l'ambizione di competere in Europa con altri club, e tra questi c'è il Milan. Sul giocatori c'è una grande concorrenza e per batterla servirà una grande cifra: 40 milioni. E l'unico modo per avere uno sconto è inserire nella trattativa Noa Lang, esterno d'attacco e all’occorrenza anche trequartista, sempre del Club Bruge. Un pacchetto che permetterebbe ai due club di venirsi incontro.