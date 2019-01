Genoa, il dg Perinetti: "Il Milan potrebbe fare un'offerta per Piatek nei prossimi giorni, ma serve che sia sostanziosa per farci vacillare"

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato ai microfoni di RMC Sport, rispondendo ad una domanda su una possibile offerta del Milan al club rossoblù per acquistare l'attaccante Krzysztof Piatek: "Non è arrivata una proposta, sappiamo dell'interessamento del Milan nei confronti di Piatek. Ora sono distratti dalla Supercoppa, sappiamo che potrebbero formulare un'offerta nei prossimi giorni. Noi aspettiamo questo e vediamo, con il massimo del rispetto si ascolta tutti. La verità è nuda e cruda: se il Milan ci formula un'offerta, la valuteremo e daremo una risposta. E' ovvio che il Milan conosca le nostre intenzioni riguardo a Piatek e cioè che non vorremmo cederlo a gennaio. Se il Milan ha intenzione di avere immediatamente Piatek deve sapere che deve formulare un'offerta sostanziosa e non certamente legata a formule strane. C'è una manifestazione d'interesse, che deve essere quantificata nella sostanza. Piatek al Milan in prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto nel 2020? Mi ripeto. Non è nostra intenzione cedere Piatek ora, ci farebbe vacillare un'offerta importante. Le formule, tra società amiche, si possono sempre trovare, ma non si può cambiare la sostanza e, oltrettuto, non si può andare agli ultimi giorni di mercato, perchè noi dovremo vedere cosa fare".