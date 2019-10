Giampaolo a Sky: "Il Milan ha saputo soffrire, mai sanguinare di fronte agli squali. Leao? Qualità da grandissimo"

Marco Giampaolo è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Marassi.

Sulla gara: "Sono contento per la squadra, hanno saputo soffrire, hanno avuto buon spirito di squadra, gliel'ho chiesto prima della partita. Mi aspetto una squadra con più leggerezza e responsabilità. Hanno lottato, sono stati insieme, ho notato buon spirito di sacrificio da parte di tutti".

Su Leao e Paquetà: "Questa partita all'inizio dovevano giocarla i giocatori con maggiore responsabilità, quando siamo andati sott'acqua era giusto giocassero i giocatori con meno responsabilità. Sono giocatori di talento che devono maturare, questo sarà il mio obiettivo e il mio compito. Hanno caratteristiche diverse ma io non posso rinunciare a nessuno".

Sulle difficoltà: "Anche Paolo mi diceva che quando le cose non andavano bene non era facile giocare anche per lui. Questa squadra è giovane, il peso è difficile da sostenere. Devo avvicinarmi al senso di collettivo, quella è la forza della squadra. La conosco sempre meglio, conosco sempre meglio i particolari, anche le sfaccettature psicologiche non solo tecniche".

Sulla formazione: "Per sostenere i tre attaccanti puri devi fare un lavoro straordinario, l'anno scorso il Milan giocava con davanti Suso e Piatek. Lo spirito di stasera mi è piaciuto, so che il lavoro è infinito, ma con un pizzico di buona sorte spero di avvicinarmi. Un'idea ce l'ho, devo seguire quell'istinto".

Sulla squadra: "Ho detto ai ragazzi che si può perdere la partita ma non la dignità. Mai sanguinare davanti agli squali. La squadra doveva dare una risposta caratteriale, gli ho detto che avrebbero dovuto giocare la loro miglior partita dal punto di vista del temperamento".

Sulla vittoria scacciacrisi: "Mi ha permesso di guadagnare del tempo, dovrò giocarmelo bene (ride ndr)".

Su Leao: "So che Leao ha qualità da grandissimo giocatore. Non devo migliorarlo tecnicamente ma farlo pensare meglio in funzione della squadra, già oggi ho visto alcune cose migliori, poi l'istinto non va mai represso. Questi giocatori riescono a cambiarti la partita".