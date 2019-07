Gigio-Milan, conferma possibile: lui vuole restare e il club vorrebbe fare cassa con altri giocatori

La stagione (in rossonero) di Donnarumma è già cominciata. Gigio, che aveva chiuso la precedente annata con un infortunio, si è presentato ieri a Milanello per sottoporsi ai primi test. Il suo futuro al Milan, però, è ancora incerto. L’interesse del Paris Saint-Germain è concreto, così come il bisogno della società milanista di mettere a referto almeno una corposa plusvalenza. Ma la questione è piuttosto complicata.

CONFERMA - I rossoneri hanno rispedito al mittente l’offerta del Psg, che prevedeva - oltre a una parte cash ritenuta insufficiente - l’inserimento del portiere Areola. I francesi non hanno replicato alla prima proposta e non è detto che lo facciano da qui alla chiusura del mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, più passa il tempo e più cresce la sensazione che Gigio, alla fine, possa restare al Milan. Un po’ perché questa è la sua volontà, un po’ perché i vertici di via Aldo Rossi preferirebbero fare cassa e plusvalenze con altre cessioni.

RINNOVO - Donnarumma è ritenuto una delle colonne del Milan del presente e del futuro, come Romagnoli, Paquetà e Piatek. Poi, ovviamente, se qualcuno metterà sul piatto un assegno da 50 milioni, allora si vedrà... Al momento, però, non ci sono richieste vere. E in caso di permanenza, la dirigenza dovrà affrontare immediatamente il discorso rinnovo con l’agente Raiola.