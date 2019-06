Gigio-Psg, trattativa complicata: Areola è un problema più che un’opportunità

Donnarumma al Paris Saint-Germain, un matrimonio che s’ha da fare ma con i giusti tempi e, soprattutto, a determinate condizioni e cifre. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il club rossonero non ha chiuso alla cessione di Gigio, ma vuole monetizzare il più possibile per mettere a referto una plusvalenza importante.

REINA TITOLARE - Il Psg vorrebbe inserire Areola per abbassare l’esborso cash, ma il Milan non sembra gradire più di tanto. In rosa, infatti, c’è già Pepe Reina, il quale, dopo aver accettato di fare il secondo a Donnarumma, probabilmente si aspetterebbe di diventare titolare in caso di cessione del giovane collega. L’arrivo del francese potrebbe anche spingere l’ex Napoli a riflettere sul suo futuro a Milanello. Insomma, l’arrivo di un nuovo portiere non è una priorità per la società milanista, considerata anche la presenza di Plizzari.

TEMPI LUNGHI - Stando sempre a quanto riferito da Tuttosport, lo stesso Areola avrebbe manifestato dei dubbi sull’eventuale destinazione rossonera (preferirebbe un’esperienza in Premier League), Tra l’altro, l’estremo difensore transalpino guadagna quasi 7 milioni di euro all’anno, stipendio che difficilmente il Milan gli garantirebbe. Insomma, la trattativa non sarà rapidissima: Mino Raiola (agente anche di Areola) dovrà mettere in campo tutta la sua abilità.