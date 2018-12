Gigio salva ancora il Milan: nel momento peggiore della stagione, i rossoneri hanno ritrovato il vero Donnarumma

Quella di ieri a Frosinone era una partita da vincere a tutti i costi e invece alla fine il migliore in campo tra i rossoneri è stato Gianluigi Donnarumma: se il Milan è uscito dallo stadio Stirpe con un punto deve ringraziare il suo giovane portiere, autore di almeno due interventi decisivi. Nel momento peggiore della stagione, il Diavolo ha ritrovato il vero Gigio, che dopo alcuni mesi poco sereni a causa della famosa vicenda del rinnovo ha finalmente ritrovato un po' di tranquillità.

IL PEGGIO ALLE SPALLE - E il suo rendimento nelle ultime settimane testimonia perfettamente che il peggio è davvero alle spalle: anche contro il Torino, Donnarumma è stato infatti decisivo con due parate fenomenali su Iago Falque e Belotti. Ieri, Gigio si è ripetuto contro il Frosinone mantenendo la porta inviolata per la terza volta nelle ultime quattro partire di campionato. Una magra consolazione in un momento molto complicato per il Milan che non sa più vincere e che è ormai in piena crisi di risultati e prestazioni.

SPINTA AI COMPAGNI - Vedendo i suoi compagni così in difficoltà, Donnarumma cerca in ogni modo di aiutarli e di dargli una scossa non solo con le parole, ma anche con alcuni atteggiamenti: ieri, per esempio, nel finale, dopo aver recuperato un pallone in uscita, ha cercato di lanciare i propri compagni in contropiede e ha dato anche uno "spintone" a Kessie per spingerlo il più velocemente in avanti. Purtroppo è servito a poco, ma sono comportamenti che in un momento come questo possono essere molto utili.