Giroud, decisione presa? In Francia sono sicuri: addio Milan, futuro a Los Angeles

Da qualche settimana si parla con insistenza del futuro di Olivier Giroud, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. E dopo lunghe riflessioni insieme anche alla sua famiglia, l'attaccante francese sembra aver preso la sua decisione: lo scrive in Francia L'Equipe che rivela che il numero 9 rossonero dovrebbe trasferirsi negli Stati Uniti e più precisamente al Los Angeles FC, la squadra della Mls in cui gioca il suo ex compagno di nazionale Hugo Lloris.

NUOVA AVVENTURA - La voglia di un'ultima grande avventura di vita prima di dire addio al calcio giocato è sempre stata forte e l'America, nella testa di Giroud, rappresenta una grande occasione sia per lui che per la sua famiglia. L'Equipe specifica comunque che per ora non c'è stata nessuna firma e quindi tutti gli scenari sono ancora aperti, compresa una sua permanenza in Europa (anche se il quotidiano francese non fa il nome di nessun club).

NIENTE OLIMPIADI - Se, come sembra, il suo futuro dovesse effettivamente essere negli Stati Uniti, Olivier direbbe addio al Milan dopo tre stagioni e uno scudetto vinto da grande protagonista. Giroud dovrebbe però abbandonare il suo sogno di giocare con la Francia le prossime Olimpiadi che si terranno a Parigi questa estate (26 luglio-12 agosto) perchè il club di Los Angeles lo vuole subito a disposizione dopo gli Europei (14 giugno-14 luglio).