Giroud vuole ripartire dopo le troppe assenze: deve essere lui l'acquisto di gennaio in attacco del Milan

Olivier Giroud, attaccante francese classe 1986, in estate è arrivato al Milan dopo un lungo tira e molla con il Chelsea per dare una mano all’attacco rossonero, per fungere da alternativa, e perché no, anche da spalla a Zlatan Ibrahimovic. Tutto ciò era quello che sarebbe dovuto accadere, ma che non si è quasi mai verificato, salvo qualche rara occasione. Sono troppi i problemi fisici che hanno ostacolato il percorso rossonero di Giroud. Partito bene con una doppietta alla seconda giornata contro il Cagliari a San Siro, il campione del mondo 2018 ha dovuto poi fronteggiare il Covid, la lombalgia oltre che dei fastidiosi problemi muscolari.

PAROLA D’ORDINE: RIPARTIRE

In questo 2022 che è ormai alle porte, Giroud vuole ripartire nel migliore dei modi, proprio come aveva iniziato la sua esperienza al Milan. Sono 15 le presenze complessive in rossonero di Giroud, con 4 gol (tutti in campionato e tutti in casa) negli 867 minuti giocati fin qui. A livello numerico il suo apporto alla stagione della squadra di Stefano Pioli non è sufficiente, ma nemmeno disastroso. Ciò che serve ora è la continuità, la continuità di esserci quando manca Ibra, e all’occorrenza quando serve anche di giocare insieme allo svedese. Pioli nella seconda parte di stagione avrà bisogno di lui per provare a mettere pressione all’Inter, lanciatissima in vetta alla classifica. Solo con la rosa al completo il Diavolo potrà dare fastidio ai cugini. C’è bisogno di tutti! Sono 10 su 25 le partite saltate da Giroud in questa prima parte di stagione, compreso il derby dove era in panchina e non è entrato nemmeno a gara in corso. Sarà lui l'acquisto offensivo del Milan del mercato di gennaio!