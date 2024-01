Gol, assist e voglia di riscatto: Leao è una carta vincente per questo Milan

Il Milan si prepara per l'importante e delicata sfida di San Siro, in programma domenica sera, contro una Roma in difficoltà e ferita dal Derby di Coppa Italia perso. Anche i rossoneri sono reduci dall'eliminazione in Coppa contro l'Atalanta, con i ragazzi di Pioli che dopo 3 vittorie consecutive subiscono, purtroppo, un nuovo stop. Dalle recenti prestazioni però, emergono buone notizie con dati e numeri in crescendo per quanto riguarda il rendimento di Rafa Leao. Questo il breve focus sulla stagione dell'esterno portoghese, criticato troppo e spesso anche inutilmente.

Un avvio in salita

Per ora, non è stata sicuramente la miglior stagione al Milan di Rafa Leao, con numeri al momento al di sotto delle potenzialità e aspettative. Eppure il campionato del nuovo numero 10 del Milan era iniziato bene: nelle prime 5 giornate di Serie A, Rafa aveva totalizzato 3 gol (contro Roma, Inter e Verona) e un assist (contro Torino). Poi un momento di stallo, quasi di stand-by anche per la squadra con la sconfitta interna contro la Juventus, di ritorno dopo la sosta per le Nazionali, a dar inizio, purtroppo a due mesi (ottobre-novembre) contornati da poca continuità, sconfitte e un gioco ormai lontano da quello visto tra agosto e settembre. Per Leao poi l'infortunio contro il Lecce, l'11 novembre, un ostacolo in più in un momento delicato e difficile della stagione.

La rovesciata in Champions, le solite critiche e numeri finalmente in crescendo

Se ci fosse la possibilità di scattare una polaroid di un momento felice di Leao in questa stagione, l'immagine vedrebbe il portoghese in volo, in acrobazia sotto la Curva Sud contro il PSG di Donnarumma: era il 7 novembre e i rossoneri trascinati da due enormi Leao e Giroud, vinsero 2-1 a San Siro contro i francesi. Probabilmente la miglior prestazione fin qui del Milan, a mani basse. Il mondo social, web e della carta stampata però, spesso può essere crudele, forse un pò troppo: le critiche rivolte a Leao per il proprio atteggiamento, per il modo in cui corre o semplicemente passa il pallone tendono a voler destabilizzare il mondo rossonero e quello del portoghese. Che sia chiaro, ognuno di noi ha dei propri limiti, difetti da curare, ma Leao non potrà mai essere un danno per questa squadra, bensì una risorsa, una carta vincente che sicuramente può e deve fare di più. Infatti il rendimento e lo score dell'esterno classe 99 è finalmente in crescita: dopo un rientro dall'infortunio condito da un dicembre senza troppe gioie, per Leao 2 gol e un assist nelle ultime 3 partite ufficiali. Domenica contro la Roma servirà ancor di più la rabbia, la voglia e i gol di un ragazzo che ama il Milan, e che nemmeno tanto tempo fa è stato protagonista indiscusso dello scudetto più bello di sempre. Al Milan serve Leao e Leao ha bisogno del Milan.