Gol dei subentrati: nessuno come il Milan in Europa! I numeri di Okafor e Jovic

Non è stata una grande prestazione quella di ieri sera del Milan contro la Lazio, soprattutto se paragonata all'ottima partita giocata contro l'Atalanta qualche giorno prima, ma ciò che conta è aver portato a casa tre punti importantissimi per la classifica. Decisivo per il successo milanista è stato Noah Okafor, entrato in campo nella ripresa e autore del suo quinto gol in questa Serie A, il quarto da subentrato.

I NUMERI DEL MILAN - Nessun giocatore in questo campionato ha segnato più dell'attaccante svizzero partendo dalla panchina: quattro reti come l'altro rossonero Luka Jovic e Lautaro Martinez. Se l'anno scorso una delle critiche maggiori che veniva mosse al Milan era sul fatto che la panchina era troppo corta e chi subentrava non portava nulla, in questa stagione i numeri dicono il contrario: quella rossonera è infatti la squadra che ha segnato più gol in questa stagione con giocatori subentrati nei cinque principali campionati europei (ben 13). Il Diavolo è poi anche l'unica formazione a contare due giocatori con almeno quattro gol segnati partendo dalla panchina in questa stagione nei cinque principali campionati europei (Noah Okafor e Luka Jovic).

CHE MEDIA GOL! - Lo svizzero e il serbo partono dietro nelle gerarchie rispettivamente a Leao e Giroud, ma quando entrano in campo sono spesso decisivi: l'ex Salisburgo ha una media in Serie A di un gol ogni 102', mentre quella dell'ex Real Madrid è di una rete ogni 115'. Numeri importanti che testimoniano che lo scorso mercato estivo ha allungato notevolmente la panchina di Stefano Pioli che oggi può contare su valide alternative ai titolarissimi e su giocatori che possono cambiare la partita anche entrando a partita in corso.